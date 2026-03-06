Стали известны страны, путешествия в которые следует избегать российским туристам

Чтобы отпуск не превратился в проблему, важно выбирать для путешествия безопасные направления. О том, в какие страны россиянам сейчас не следует летать, рассказала в беседе с изданием «РИАМО» специалист в сфере туризма Камила Велибекова.
— Из-за активности экстремистских группировок лучше отказаться от поездок в южные районы Филиппин. Судан — тоже не лучшее место для отдыха из-за проблем с безопасностью и состояния инфраструктуры, — объяснила эксперт.
По ее словам, также не стоит сейчас отправляться в Демократическую Республику Конго — в стране наблюдается высокий уровень преступности и проблемы с медицинским обслуживанием.
Тем временем, Минэкономразвития вслед за МИД России рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока до нормализации обстановки с авиасообщением, передает RT. Эксперты напоминают, что продажа туров по данному направлению приостановлена, путешественники переносят поездки на другие даты.