Более 50 китов выбросились на берег в Шотландии из-за трудных родов самки

55 китов выбросились на берег Шотландии — причиной стали слишком тяжелые роды самки. Об этом случае в пятницу, 6 марта, рассказали в Independent.
Несколько десятков китов на пляже Трейг-Мор обнаружил местный. Позже на место прибыли сотрудники Британской службы спасения морских животных (BDLMR). 15 особей еще оставались живы.
Несмотря на это, в воду удалось вернуть только одно животное — спасательная операция оказалась крайне затруднена из-за удаленности локации и штормовой погоды.
Позже специалисты выяснили, что привело к такому поведению китов. Ключ к разгадке дало обследование одной из самок. Выяснилось, что перед выбрасыванием на берег у нее были осложненные роды.
— Гринды — вид с чрезвычайно сильными социальными связями. Вероятно, вся стая последовала за самкой, попавшей в бедственное положение, на мелководье, — цитирует отчет издание.
