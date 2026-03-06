В России впервые вернули зрение ослепшему после отравления метанолом

Отмечается, что мужчина отравился метанолом в Индонезии, выпив местного вина перед вылетом домой. В Казани он начал терять зрение. Сначала перестал видеть правый глаз, затем ухудшилось зрение на левом. Пациент поступил в отделение острых отравлений на третьи сутки после случившегося. Диагноз подтвердился, хотя клиническая картина была нетипичной обычно метанол поражает сразу оба глаза, и зрение не возвращается.