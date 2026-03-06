В России впервые вернули зрение ослепшему после отравления метанолом

Врачи казанской ГКБ № 7 имени Марата Садыкова первыми в России вернули зрение пациенту, ослепшему после отравления метиловым спиртом. Об этом сообщил Минздрав Татарстана.
Отмечается, что мужчина отравился метанолом в Индонезии, выпив местного вина перед вылетом домой. В Казани он начал терять зрение. Сначала перестал видеть правый глаз, затем ухудшилось зрение на левом. Пациент поступил в отделение острых отравлений на третьи сутки после случившегося. Диагноз подтвердился, хотя клиническая картина была нетипичной обычно метанол поражает сразу оба глаза, и зрение не возвращается.
Врачи продолжили антидотную и дезинтоксикационную терапию, также проводили гемодиализ. За состоянием следили неврологи и офтальмологи, к работе подключились специалисты Республиканской офтальмологической больницы. На третий день лечения мужчина увидел свет от электронных часов в коридоре клиники, а спустя несколько дней зрение восстановилось почти полностью.
«Надо отдать должное пациенту: у него был отличный настрой, он верил, что мы достигнем результата, который не описан ни в одном источнике», — сказала заведующая отделением острых отравлений Алия Насибуллина.
Мужчину уже выписали, инвалидности удалось избежать.
Ранее сообщалось, что в Приморье врачи 11 дней боролись за жизнь мальчика, выпившего щелочь.