Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России впервые вернули зрение ослепшему после отравления метанолом

Врачи в Татарстане первыми в России вернули зрение мужчине, ослепшему после отравления метанолом.

Источник: Аргументы и факты

Врачи казанской ГКБ № 7 имени Марата Садыкова первыми в России вернули зрение пациенту, ослепшему после отравления метиловым спиртом. Об этом сообщил Минздрав Татарстана.

Отмечается, что мужчина отравился метанолом в Индонезии, выпив местного вина перед вылетом домой. В Казани он начал терять зрение. Сначала перестал видеть правый глаз, затем ухудшилось зрение на левом. Пациент поступил в отделение острых отравлений на третьи сутки после случившегося. Диагноз подтвердился, хотя клиническая картина была нетипичной обычно метанол поражает сразу оба глаза, и зрение не возвращается.

Врачи продолжили антидотную и дезинтоксикационную терапию, также проводили гемодиализ. За состоянием следили неврологи и офтальмологи, к работе подключились специалисты Республиканской офтальмологической больницы. На третий день лечения мужчина увидел свет от электронных часов в коридоре клиники, а спустя несколько дней зрение восстановилось почти полностью.

«Надо отдать должное пациенту: у него был отличный настрой, он верил, что мы достигнем результата, который не описан ни в одном источнике», — сказала заведующая отделением острых отравлений Алия Насибуллина.

Мужчину уже выписали, инвалидности удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в Приморье врачи 11 дней боролись за жизнь мальчика, выпившего щелочь.