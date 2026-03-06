Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меликов поблагодарил Путина за поддержку

Меликов заявил, что по всем вопросам нашел полную поддержку Путина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что по всем вопросам нашел полную поддержку главы государства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин в пятницу в Кремле встретился с главой Дагестана.

«Как всегда, по всем вопросам нашёл полную поддержку в лице главы государства, за что очень ему благодарен. Президент нас слышит, поддерживает и доверяет нам. Многие вопросы, которые мы поднимали годами, наконец сдвинулись с мёртвой точки и скоро дадут результат, который почувствует каждая семья в Дагестане», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава Дагестана, в ходе встречи он доложил президенту об успехах региона, а также о проблемах. Затрагивались темы электроснабжения, водоснабжения, туризма, налаживания системы обращения с ТКО и переселения граждан из аварийного жилья.

«Говорили, конечно, и о проблемах. В первую очередь, это вопросы электроснабжения. Наряду с восстановлением устаревших сетей, мы развиваем новые направления — республика среди лидеров в России по освоению зелёной энергетики, строим солнечные и ветряные станции, инвесторы к нам идут», — отметил Меликов.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше