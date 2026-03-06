Меликов поблагодарил Путина за поддержку

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что по всем вопросам нашел полную поддержку главы государства.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин в пятницу в Кремле встретился с главой Дагестана.
«Как всегда, по всем вопросам нашёл полную поддержку в лице главы государства, за что очень ему благодарен. Президент нас слышит, поддерживает и доверяет нам. Многие вопросы, которые мы поднимали годами, наконец сдвинулись с мёртвой точки и скоро дадут результат, который почувствует каждая семья в Дагестане», — написал Меликов в своем Telegram-канале.
Как уточнил глава Дагестана, в ходе встречи он доложил президенту об успехах региона, а также о проблемах. Затрагивались темы электроснабжения, водоснабжения, туризма, налаживания системы обращения с ТКО и переселения граждан из аварийного жилья.
«Говорили, конечно, и о проблемах. В первую очередь, это вопросы электроснабжения. Наряду с восстановлением устаревших сетей, мы развиваем новые направления — республика среди лидеров в России по освоению зелёной энергетики, строим солнечные и ветряные станции, инвесторы к нам идут», — отметил Меликов.