В Белом доме объяснили, почему США разрешили Индии покупать нефть у России

Министр энергетики США Крис Райт объяснил, почему Белый дом одобрил возобновление Индией закупки нефти из России. Об этом в пятницу, 6 марта, он рассказал в беседе с Fox News.
По его словам, к такому решению американские политики пришли из-за остановки судоходства через Ормузский пролив, которое возникло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
— Вокруг Южной Азии находится большое число танкеров с российской нефтью, которые находятся рядом с индийскими НПЗ. Индия получает значительную часть нефти через Ормузский пролив, — добавил он.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что отечественные энергетические компании на фоне отказа Европы от газа готовы выйти на рынки других стран.
Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари добавил, что Иран не пропустит через Ормузский пролив ни одно судно. Страна не допустит, чтобы «нефть покинула регион».
1 марта КСИР сообщил, что иранские военные произвели ракетные атаки на три танкера Соединенных Штатов и Великобритании в районе Персидского залива и Ормузского пролива.