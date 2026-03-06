ЗРК Patriot выстрелил по иранской ракете 24 раза подряд, это сняли на видео

На кадрах видно, как над Дохой и ее небоскребами взмывали ракеты, казавшиеся бледно-желтыми точками на небе, и за ними следовали взрывы. Системы противовоздушной обороны выпустили 24 снаряда с трех пусковых установок, расстреляв боекомплект всей батареи во время ракетной атаки Ирана.