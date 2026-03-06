Ричмонд
ЗРК Patriot выстрелил по иранской ракете 24 раза подряд, это сняли на видео

Системы ПВО выпустили 24 снаряда с трех пусковых установок во время отражения атаки Ирана по Дохе.

Источник: Комсомольская правда

В Катаре во время атаки вооруженных сил Ирана зенитно-ракетный комплекс Patriot выстрелил по ракете 24 раза за минуту. Произошедшее сняла на видео одна из туристок.

На кадрах видно, как над Дохой и ее небоскребами взмывали ракеты, казавшиеся бледно-желтыми точками на небе, и за ними следовали взрывы. Системы противовоздушной обороны выпустили 24 снаряда с трех пусковых установок, расстреляв боекомплект всей батареи во время ракетной атаки Ирана.

Во время работы ЗРК Patriot в городе и его районе стоял глухой грохот, который также можно услышать на видео.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Ирана нанесли удар по штабу американских военных баз недалеко от международного аэропорта в Абу-Даби. В Минобороны ОАЭ также заявили об отражении ракетной атаки средствами ПВО.

