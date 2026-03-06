Ричмонд
АзТВ: В Азербайджане предотвратили теракты, якобы планировавшиеся КСИР

Спецслужбы Азербайджана заявили о предотвращении терактов на НПЗ.

Источник: Комсомольская правда

Восемь граждан Азербайджана были арестованы по подозрению в сотрудничестве с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и подготовке терактов. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Азербайджана на телеканале АзТВ, со ссылкой на азербайджанские спецслужбы.

По данным ведомства, Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев и Рашад Рустамов приговорены к 6,5 годам лишения свободы за изготовление и передачу взрывчатых веществ, а также якобы за выполнение заданий иностранной спецслужбы.

Еще четверо человек — Хадиджа Агаева, Эльвин Ахмедов, Нармина Шабанова и Наиб Исмиев — были арестованы по решению суда. Их дела переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства. По данным телеканала, задержанные планировали теракты на объектах, связанных с добычей и переработкой нефти.

Ранее KP.RU сообщил, что Азербайджан перевел армию в режим повышенной готовности из-за якобы иранских беспилотников. Иран причастность к падению БПЛА в республике отрицает.

