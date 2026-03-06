Юрий Слюсарь провел традиционный губернаторский прием к 8 Марта

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел традиционный губернаторский прием, приуроченный к празднованию 8 Марта. Мероприятие собрало более тысячи жительниц региона. Об этом говорится на сайте донского правительства.
В числе приглашенных были работницы образования, здравоохранения, культуры, промышленности и агропромышленного комплекса, а также предприниматели, спортсмены, волонтеры и многодетные матери.
Юрий Слюсарь отметил вклад женщин в развитие региона и страны. Глава региона подчеркнул, что они успешно реализуют себя в самых разных сферах: от воспитания детей до управления крупными предприятиями. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес жен и матерей военнослужащих, а также всех жительниц Дона, которые участвуют в помощи фронту.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!