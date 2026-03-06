Ричмонд
Путин провел встречу с главой Дагестана

Песков сообщил о встрече Путина с главой Дагестана Меликовым в Кремле.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сергей Меликов доложил Владимиру Путину о поддержке бойцов СВО и социально-экономическом развитии Дагестана.

«С самого начала мы стараемся быть рядом: отправили на передовую больше 41 тысячи тонн “гуманитарки”, закупали технику, снаряжение — все, что нужно для победы», — написал глава республики в Telegram-канале по итогам встречи.

В свою очередь, семьи военных получают льготы и выплаты, а сами участники спецоперации — возможности для трудоустройства: семерых участников программы «Доблесть гор» уже назначили на различные должности.

Помимо этого, Путин заслушал доклад о росте показателей социально-экономического развития. Так, за пять лет в республике:

— запустили 12 современных промышленных предприятий;

— открыли 111 школ и 97 детсадов;

— отремонтировали 374 школьных и 63 дошкольных учреждения;

— построили 122 фельдшерско-акушерских пункта;

— отремонтировали 329 объектов здравоохранения;

— медорганизации получили более трех тысяч единиц нового оборудования.

Тем временем аграрии достигли самого высокого индекса роста производства на Северном Кавказе. Кроме того, им удалось возродить и усилить одну из ключевых отраслей сельского хозяйства — виноградарство.

Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент принял его в рамках продолжающейся работы с регионами. Ранее в пятницу он провел встречу в Кремле с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

