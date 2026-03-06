Экс-продюсера Газманова Филиппа Россу арестовали за мошенничество

Россу задержали утром 5 марта. Максимальное наказание по статье о мошенничестве предусматривает до 10 лет лишения свободы, по второй — до двух лет колонии. Согласно открытым данным в социальных сетях, Росса также выступал под псевдонимом DJ Michelangelo.