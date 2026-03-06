Психиатр Литков призвал не принимать антидепрессанты для поднятия настроения

Антидепрессанты необходимо принимать только при установленном диагнозе, и по назначению врача. Препараты не помогут просто улучшить настроение или работоспособность, об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» психиатр Сергей Литков.
— Плохой день, усталость, разочарование — это нормальные эмоциональные реакции. Опасно превращать антидепрессанты в модный инструмент для повышения продуктивности или подавления обычных жизненных переживаний. Без показаний и контроля врача препараты могут дать побочные эффекты, — заявил медик.
Психиатр подчеркнул, что лекарства назначаются, когда в мозге нарушен баланс серотонина, норадреналина и других нейромедиаторов. Тогда антидепрессанты действительно помогают.
Кстати, в начале весны россияне чаще всего жалуются на сезонные обострения и эмоциональное истощение. В особой группе риска женщины, которые острее реагируют на недостаток солнечного света, передает 360.ru.
Бессонница или постоянная сонливость, а также резкая потеря или, наоборот, набор массы тела без очевидной причины могут быть первыми симптомами депрессии, предупреждает телеканал «Царьград».