«Сам решит»: Белый дом объяснил слова Трампа о полной капитуляции Ирана

«Президент имеет в виду, что он сам как верховный главнокомандующий американскими вооруженными силами определяет, когда Иран более не представляет угрозы и цели операции “Эпическая ярость” полностью достигнуты», — заявила Левитт журналистам.
По ее словам, в этом случае Иран окажется в состоянии полной капитуляции, вне зависимости от того, признает сам Тегеран это или нет.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. По словам главы Белого дома, Вашингтон не намерен заключать с Тегераном других сделок, кроме признания поражения в конфликте на Ближнем Востоке.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше