Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог объяснил, почему весной чаще возникают проблемы с зубами

Стоматолог Матюхин объяснил обострение проблем с зубами весной сменой погоды.

Источник: Комсомольская правда

В весенний период рекомендуется обязательно посетить стоматолога, так как в этот период года у многих россиян могут наблюдаться проблемы в полости рта. Почему так происходит, рассказал в беседе с «РИАМО» стоматолог Максим Матюхин.

— В осенне-весенний период всегда обостряются хронические очаги инфекции, в том числе, в полости рта. Это происходит при любой резкой смене погоды, — сказал медик.

Доктор призвал россиян не затягивать с визитом к врачу, если что-то начало беспокоить, так как своевременное обращение поможет быстрее и эффективнее решить проблему.

Важно, что неправильная и недостаточная гигиена полости рта может привести не только к потере зубов, но и к другим опасным последствиям для организма, рассказал RT. Так, при пародонтите бактерии попадают через сосуды в дёснах в общий кровоток и нарушают работу сердечно-сосудистой системы.