Стоматолог объяснил, почему весной чаще возникают проблемы с зубами

В весенний период рекомендуется обязательно посетить стоматолога, так как в этот период года у многих россиян могут наблюдаться проблемы в полости рта. Почему так происходит, рассказал в беседе с «РИАМО» стоматолог Максим Матюхин.
— В осенне-весенний период всегда обостряются хронические очаги инфекции, в том числе, в полости рта. Это происходит при любой резкой смене погоды, — сказал медик.
Доктор призвал россиян не затягивать с визитом к врачу, если что-то начало беспокоить, так как своевременное обращение поможет быстрее и эффективнее решить проблему.
Важно, что неправильная и недостаточная гигиена полости рта может привести не только к потере зубов, но и к другим опасным последствиям для организма, рассказал RT. Так, при пародонтите бактерии попадают через сосуды в дёснах в общий кровоток и нарушают работу сердечно-сосудистой системы.