Капитан воронежского «Факела» стал лучшим игроком 22-го тура первой лиги по перехватам

Как известно, в поединке 22-го тура первой лиги по футболу воронежский «Факел» переиграл «Урал» из Екатеринбурга (1:0). Капитан «огнеопасных» Равиль Нетфуллин стал лучшим игроком тура по числу перехватов мяча — 18.
Также в числе лучших в туре оказались:
Тимофей Митров из ярославского «Шинника» — три сэйва;
Артем Максименко из столичной «Родины» — четыре удара в створ, семь созданных голевых моментов и 13 удачных касаний в чужой штрафной;
Солтмурад Бакаев из «Родины» — четыре передачи под удар;
Александр Клещенко из волгоградского «Ротора» — 24 удачных единоборства;
Заур Тарба из новороссийского «Черноморца» — семь удачных обводок.
Теперь 8 марта «Факел», единолично лидирующий в турнире с отрывом в десять очков от «Урала», сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Начало матча 17:30.