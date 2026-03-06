Церемония открытия Паралимпиады началась в амфитеатре «Арена-ди-Верона»

Соревнования, которые пройдут в Милане и Кортина-д' Ампеццо, продлятся до 15 марта. Нашу страну на Играх представляют шесть атлетов, которые выступят под национальным флагом. В их числе — прославленные горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина. В лыжных гонках честь сборной отстаивают Иван Голубков, а также Анастасия Багиян вместе с лидером Сергеем Синякиным. В дисциплине парасноуборд побороться за медали предстоит Дмитрию Фадееву и Филиппу Шеббо Монзеру.