Продавец предупредил о скачке цен на овощи в России из-за ситуации в Иране

Цены на овощи и фрукты, ввозимые из Ирана в Россию, резко выросли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в пятницу, 6 марта, рассказал продавец этих товаров в беседе с изданием «Подъем».

По его словам, надежда остается только на Азербайджан — если страна не откроет границу с Ираном, товар закончится в ближайшие дни.

Движение фур на азербайджано-иранской границе приостановили после атаки дронов на Нахичевань. В компании «Назмаркет» заявили, что стоимость фруктов и овощей уже выросла, но «будет хуже».

— Перец неделю назад стоил 200 рублей, сегодня — 400. И все в два раза подорожало. Продукция еще есть, но все заканчивается. Через неделю — все, товара нет. Овощи портятся, — цитирует сообщение портал.

Азербайджан, в свою очередь, вывозит дипломатический персонал из Ирана. Соответствующее решение принял президент государства Ильхам Алиев.

Ранее в пресс-службе Минобороны страны заявили, что Баку даст Тегерану ответ после падения дронов в Нахичевани. И добавили, что Азербайджан ставит своим приоритетом защиту территориальной целостности.

