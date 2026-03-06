Появились кадры уничтожения вертолета Ми-8 ВСУ в Днепропетровской области

Telegram-канал «Изнанка» показал кадры уничтожения беспилотником вертолета Ми-8 ВСУ в Днепропетровской области.
Видео сняли с БПЛА. На кадрах запечатлено, как дрон приближается к цели. В следующий момент показано, что вертолет лежит на земле. От него исходит дым.
По данным Telegram-канала, БПЛА «Герань» поразил вертолет около населенного пункта Михайловка.
Ранее в Сети появились кадры уничтожения украинского самолета Су-25 в небе над ДНР.
