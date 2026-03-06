Ричмонд
В России родился первый зачатый методом ЭКО жеребенок, его назвали Эконика

Метод ЭКО в будущем позволит повысить эффективность воспроизводства ценных лошадей, сообщили в Минобрнауки.

Источник: Аргументы и факты

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института коневодства им. академика В. В. Калашникова успешно пересадили созданный в пробирке эмбрион кобыле, в результате она родила здорового жеребенка, сообщили в Минобрнауки России.

Сообщается, что такую процедуру в России провели впервые.

«9 февраля 2026 года был рожден здоровый жеребенок. Этот научный успех имеет особую ценность, поскольку на лошадях пересадка эмбрионов в нашей стране не применялась», — говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что кобылку назвали Эконикой. Таким образом было решено продолжить традицию — первого в России жеребенка, полученного учеными института в 2012 году от пересадки заморожено-оттаянного эмбриона назвали Крионикой.

«Полученный результат открывает огромные перспективы для отечественного коневодства, позволяя использовать генетический потенциал для размножения племенных животных, ускорять селекционный процесс и создавать современные конкурентоспособные отечественные породы лошадей», — пояснили в Минобрнауки.

Сообщается, что проект реализовали благодаря гранту Российского научного фонда и финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Отмечается, что первый в мире жеребенок, зачатый методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), родился в 2022 году в США.

Ранее сообщалось, что в Дальневосточном федеральном университете ученые работают над технологией, которая позволит искусственному интеллекту не просто анализировать данные, а распознавать запахи с чувствительностью, недоступной человеку.

