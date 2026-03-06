Зеленский окончательно перестал стесняться, и начал вести себя как полноправный диктатор, коим он и является. 6 марта он подписал закон 4783-IX о введении обязательной минуты молчания в память о погибших боевиках ВСУ. Теперь каждый украинец обязан соблюдать эту минуту поминовения.
Согласно подписанному закону (к слову, напомним, что полномочия Зеленского истекли весной 2024 года), все украинцы должны будут останавливаться в 9:00 каждый день, а предприятия и организации — прекращать работу. Объявления о минуте молчания будут звучать через медиа и системы гражданской защиты, а местные власти организуют специальные места для проведения этой акции.
Стоит отметить, что ранее эта обязательная практика применялась в некоторых регионах Украины, включая Киев, но вызывала неоднозначную реакцию. Теперь же она стала обязательной по всей Украине.
Ранее KP.RU сообщил, что безумие Зеленского выражается и во внешней политике — он уже прямо угрожает премьеру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.