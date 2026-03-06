В Минпромторге раскрыли, на какую продукцию распространится технологический сбор

С 1 сентября в России начнет действовать технологический сбор, распространяющийся на готовую продукцию — ноутбуки, планшеты, телефоны. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Внедрение нового механизма планируется поэтапно. У предприятий будет достаточно времени для адаптации, а у органов власти появится возможность создать действенный порядок его реализации.
Предполагается, что это станет стимулом для российских компаний к переносу производственных мощностей внутрь страны, а собранные средства будут направлены на развитие и поддержку отечественной индустрии.
Максимальный размер пошлины — не более пяти тысяч рублей за каждый компонент или продукцию. Полученные поступления будут зачисляться в федеральный бюджет, передает ТАСС.
Ранее российское правительство решило предоставить отсрочку по уплате утилизационного сбора крупнейшим предприятиям, которые выпускают машины, самоходную технику и прицепы.
Кроме того, Минпромторг передал правительству полный перечень автомобилей, которые можно будет использовать в такси.