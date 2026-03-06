Кавказский колорит: почему стоит посмотреть спектакль Андрея Кончаловского «Макбет»

Помимо режиссуры, Кончаловский взял на себя и сценографию. Арт-студия Дмитрия Довченко в очередной раз доказала, что не зря именно с ней Андрей Сергеевич работает из спектакля в спектакль: по бокам сцены выстроены высокие, уходящие в потолок, земляного цвета стены, в которые встроены черные двери для выхода артистов. Эти стены, сужаясь к заднику, образуют трапецию — именно в ней происходит вся игра. Философы называют трапецию фигурой несовершенной и негармоничной (верхушка, сделавшая бы ее завершенной, то есть треугольником, обрезана), и именно в эти рамки режиссер ставит героев Шекспира, как бы изначально обрекая их. Кончаловский не дает им ни малейшей надежды (хотя леди Макбет еще долго сохраняет оптимизм), его задача — отразить состояние души этих героев, показать всю глубину их падения. Это очень удачное сценографическое решение, которое отлично работает на общий замысел.