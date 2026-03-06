Ричмонд
Овечкин признался, что пока не определился со своим будущим в «Вашингтоне»

Александр Овечкин пока не определился со своим будущим в преддверии истечения контракта с «Вашингтон Кэпиталз».

Источник: Аргументы и факты

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пока не определился со своим будущим в преддверии истечения контракта с командой.

«Я не знаю. Пока что я здесь, так что посмотрим. Увидим, что произойдет дальше. Это сложный вопрос», — приводит слова игрока журналист Тарик Эль‑Башир.

Отметим, в этом году 40-летний Овечкин проводит свой 21‑й и последний сезон в НХЛ по текущему соглашению. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018‑м выиграл с командой Кубок Стэнли. В активе россиянина 921 гол, что является абсолютным рекордом НХЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что Александру Овечкину осталось забросить две шайбы до отметки в 1000 голов в НХЛ.