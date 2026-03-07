Алексей Беспрозванных поздравил калининградок с 8 марта

лексей Беспрозванных в своем телеграм-канале подчеркнул, что 8 Марта — это время, чтобы выразить благодарность матерям, бабушкам, женам, дочерям, коллегам и всем, кто делает жизнь вокруг добрее и светлее. В преддверии праздника он встретился с женщинами, чьи труд и забота заметно влияют на развитие региона.
В числе встреченных — Лидия Гордиевич, мать-героиня из Гурьевского округа, воспитавшая 11 детей и активно помогающая другим многодетным семьям. В прошлом году ей была вручена медаль «За заслуги перед Калининградской областью». Также Беспрозванных отметил Галину Громову из Черняховска, педагога с более чем 50-летним стажем, Героя Труда России, воспитавшую несколько поколений учеников.
Особое внимание уделено профессионалам, чей труд делает жизнь безопаснее и удобнее. Нина Кабанчук возглавляет одну из лучших в стране станций переливания крови, посвятив здравоохранению региона 55 лет. Женщины успешно осваивают профессии, традиционно считавшиеся мужскими: машинист крана Ирина Истиховская работает в отрасли 47 лет, начальник литейного цеха Марина Дементьева освоила сварку по международным стандартам.