Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Путин заявил, что РФ настаивает на прекращении боевых действий на Ближнем Востоке и призывает к урегулированию дипломатическим путем.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом в пятницу, 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны», — говорится в сообщении.

Президент подтвердил принципиальную позицию России о необходимости прекращения боевых действий на Ближнем Востоке и возвращения к урегулированию политико-дипломатическим путем. Главы стран также условились продолжать контакты по различным каналам.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди выступили за прекращение любых военных действий вокруг Ирана по итогам телефонного разговора.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше