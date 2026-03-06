Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом в пятницу, 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Путин еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны», — говорится в сообщении.
Президент подтвердил принципиальную позицию России о необходимости прекращения боевых действий на Ближнем Востоке и возвращения к урегулированию политико-дипломатическим путем. Главы стран также условились продолжать контакты по различным каналам.
Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди выступили за прекращение любых военных действий вокруг Ирана по итогам телефонного разговора.