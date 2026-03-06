Минцифры хочет поднять плату за сохранение номера в 2,5 раза

Минцифры России выступило с инициативой поднять плату за использование номера при заключении нового договора связи с 100 до 250 рублей. Об этом в пятницу, 6 марта, следует из соответствующего проекта закона.
Ведомство аргументирует эти поправки тем, что за 2013−2025 годы индекс потребительских цен, по данным Росстата, вырос в 2,5 раза.
— Однако размер платы абонента за использование сохраненного абонентского номера за указанный период не изменялся, что привело к образованию выпадающих доходов бюджета, — добавили в документе.
В России также планируется введение солидарной финансовой ответственности мобильных операторов вместе с банками за игнорирование предупреждений о мошенничестве.
Кроме того, российские мобильные операторы начали вводить дополнительные платежи за безлимитный интернет даже по старым тарифам. Абоненты «Мегафона» теперь платят дополнительно 25−99 рублей.
Эти изменения вызвали недовольство среди пользователей. Координатор московского отделения ЛДПР Роман Крастелев назвал действия сотовых операторов незаконными.