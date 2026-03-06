Кишечник просто «обленится»: моду на слабительные раскрыл врач Садыков

Многие волгоградцы вспоминают о слабительных только в критические моменты, когда дискомфорт становится невыносимым, а ожидание — мучительным. Известный российский гастроэнтеролог Рустем Садыков решил расставить точки над «и» в этом деликатном вопросе. В своем паблие он рассказал, что такие препараты вовсе не являются «абсолютным злом» или признаком какой-то неполноценности организма. Бывают ситуации, когда без них действительно невозможно обойтись, и это нормально.