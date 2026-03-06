Ричмонд
Кишечник просто «обленится»: моду на слабительные раскрыл врач Садыков

Российский гастроэнтеролог дал полезные советы, которые пригодятся и волгоградцам.

Многие волгоградцы вспоминают о слабительных только в критические моменты, когда дискомфорт становится невыносимым, а ожидание — мучительным. Известный российский гастроэнтеролог Рустем Садыков решил расставить точки над «и» в этом деликатном вопросе. В своем паблие он рассказал, что такие препараты вовсе не являются «абсолютным злом» или признаком какой-то неполноценности организма. Бывают ситуации, когда без них действительно невозможно обойтись, и это нормально.

Помощь таблеток или капель оправдана после хирургических операций, в период беременности или в пожилом возрасте, когда моторика кишечника объективно снижается. Также поддержка нужна при приеме определенных лекарств, вызывающих побочные эффекты, или при тяжелых хронических запорах. В этих случаях слабительное — это не вредная привычка, а необходимый костыль для организма.

Однако настоящие проблемы начинаются, когда «волшебная пилюля» становится ежедневным ритуалом «на всякий случай». Кишечник — орган довольно ленивый, он быстро привыкает к внешней стимуляции. Со временем естественные механизмы просто перестают работать, эффект от привычной дозы слабеет, а человек попадает в замкнутый круг.

Возникает ложное ощущение, что без аптечных средств сходить в туалет уже невозможно, хотя корень проблемы часто кроется в банальном дефиците воды, неправильном питании или гормональном сбое.

Врач напоминает, что препараты работают по-разному. Одни действуют мягко и естественно, другие же просто раздражают стенки кишечника, что при долгом применении только усугубляет ситуацию. Если проблема повторяется из раза в раз, не стоит самовольно увеличивать дозировку. Вместо этого нужно пересмотреть свой режим, добавить в рацион клетчатку и жидкость.

А если это не помогает — не заниматься самолечением, а идти к специалисту, чтобы найти истинную причину «забастовки» организма.

Ранее сообщалось о новых каплях в нос, которые на основе бишофита разработали волгоградские ученые.