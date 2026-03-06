Ричмонд
Армия Ирана заявила о нанесении удара по авианосцу США USS Abraham Lincoln

Иранское телевидение сообщает о поражении известного авианосца США.

Источник: Комсомольская правда

Военно-морские силы Исламской Республики Иран провели атаку на известный американский авианосец USS Abraham Lincoln, которым долгие годы гордятся ВМФ США. Об этом официально объявила пресс-служба вооруженных сил Ирана.

«Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln», — говорится в заявлении гостелерадиокомпании Ирана.

При этом никаких подтверждений, насколько успешной была эта атака, не указано. США, само собой, эту информацию также не подтверждают и не дополняют подробностями. Как и большинство событий на Ближнем Востоке — удар по авианосцу до поры останется под туманом войны.

Ранее KP.RU сообщил, что в КСИР заявили о нанесении ударов по американским военным базам по всему Персидскому заливу, а также по израильскому аэропорту Бен-Гурион. Сделано это было в ответ на жестокий удар США и Израиля по школе для девочек в Минабе, из-за которого погибла 171 ученица.

