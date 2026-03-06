Психолог объяснила частые разводы в первые годы брака особенностью работы мозга

Тем временем в Госдуме предложили законодательно закрепить выплаты за продолжительный брак. По данным «Москвы 24», в феврале прошлого года в ГД уже вносился законопроект о закреплении выплат в 30 тысяч рублей для супружеских пар к 30-летию брака, 40 тысяч рублей — к 40-летию брака и так далее. Однако инициативу отклонили, сейчас документ находится на стадии доработки.