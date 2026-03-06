Психолог объяснила частые разводы в первые годы брака особенностью работы мозга

Первые годы брака являются самыми нестабильными для пары, это обусловлено особенностями работы мозга. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказала нейропсихолог Светлана Пуля.
— Первые месяцы совместной жизни партнер кажется идеальным потому, что нейромедиаторы приглушают критическое мышление. К концу первого года эта химия постепенно нормализуется. И тогда человек впервые видит партнера без фильтра. Исследования показывают: именно первые годы брака имеют самый высокий риск развода, — сказала эксперт.
Она отметила, что еще одним серьезным испытанием для отношений нередко становится период рождения первого ребенка. В этот период гормон стресса повышается у обоих родителей.
Тем временем в Госдуме предложили законодательно закрепить выплаты за продолжительный брак. По данным «Москвы 24», в феврале прошлого года в ГД уже вносился законопроект о закреплении выплат в 30 тысяч рублей для супружеских пар к 30-летию брака, 40 тысяч рублей — к 40-летию брака и так далее. Однако инициативу отклонили, сейчас документ находится на стадии доработки.