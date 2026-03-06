Дэвис: предложение Зеленского о помощи США в борьбе с Ираном не поможет Украине

Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского о помощи США в конфликте с Ираном никак не сможет помочь Украине. Такое мнение выразил бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
«Я не думаю, что это как-то повлияет на ситуацию на Украине. Не стоит ожидать, что Киев вдруг все отдаст Соединенным Штатам или Израилю», — отметил он.
Дэвис предположил, что масштаб обмена в случае передачи украинских перехватчиков БПЛА на ракеты Patriot будет совсем небольшим. Это, по словам экс-подполковника, не приведет к желаемым Зеленским результатам. Он также заявил, что Иран является страной с сильным военным потенциалом, поэтому Киеву не удастся оказать США «помощь» в противостоянии.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания Зеленского о готовности направить украинских специалистов в зону конфликта на Ближнем Востоке. По словам дипломата, такие высказывания являются очень показательными.