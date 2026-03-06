Что делать, если ребенок прогуливает школу: советы психолога

Ребенок может прогуливать школу не из-за лени, а из-за проблем с учителями или одноклассниками. Поэтому родителям важно не запугать ученика, а выяснить причины его поведения, такой совет озвучила в разговоре с «РИАМО» психолог Лилия Гладких.
— Здесь важно не надавить и не запугать, а понять причину: почему это произошло, для чего это было нужно, почему ребенок скрывал прогулы и не попросил помощи, — считает эксперт.
Собеседница издания подчеркнула, что насторожиться стоит при любом изменении в поведении школьника: это может быть избегание социальных контактов, отказ в общении и потеря привычных интересов.
Ранее Life.ru сообщил, что первый учитель во многом формирует у ребёнка дальнейшее отношение к школе, а основой успешного диалога является взаимное уважение. Главной задачей родителей является формирование у ребёнка уважительного отношения к педагогу, при котором учитель не воспринимается ни как панибрат, ни как объект страха.