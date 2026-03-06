Врач предупредил о неожиданных последствиях частого использования отбеливающей пасты

Тем временем RT напоминает, что использование только щетки и пасты недостаточно — обязательно нужно чистить межзубные промежутки специальной нитью и межзубными ёршиками в дополнение к ирригатору. Также стоит обратить внимание на ополаскиватели для зубов, выбрать средства, которые не содержат агрессивных антисептиков, а включают природные компоненты.