Врач предупредил о неожиданных последствиях частого использования отбеливающей пасты

Постоянное использование отбеливающих зубных паст грозит неприятными последствиями. О них рассказал изданию «РИАМО» стоматолог Максим Матюхин.
— Сначала зубы действительно становятся белее. Но из-за микроцарапин эмаль потом портится быстрее, налет начинает забиваться в эти трещины, и зубы покрываются новым налетом еще активнее, — сказал эксперт.
Врач добавил, что гораздо эффективнее сбудет делать профессиональную чистку зубов у стоматолога, процедуру можно проводить не чаще, чем раз в полгода.
Тем временем RT напоминает, что использование только щетки и пасты недостаточно — обязательно нужно чистить межзубные промежутки специальной нитью и межзубными ёршиками в дополнение к ирригатору. Также стоит обратить внимание на ополаскиватели для зубов, выбрать средства, которые не содержат агрессивных антисептиков, а включают природные компоненты.