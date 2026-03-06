Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач предупредил о неожиданных последствиях частого использования отбеливающей пасты

Стоматолог Матюхин: использование отбеливающих паст ускоряет появление налета.

Источник: Комсомольская правда

Постоянное использование отбеливающих зубных паст грозит неприятными последствиями. О них рассказал изданию «РИАМО» стоматолог Максим Матюхин.

— Сначала зубы действительно становятся белее. Но из-за микроцарапин эмаль потом портится быстрее, налет начинает забиваться в эти трещины, и зубы покрываются новым налетом еще активнее, — сказал эксперт.

Врач добавил, что гораздо эффективнее сбудет делать профессиональную чистку зубов у стоматолога, процедуру можно проводить не чаще, чем раз в полгода.

Тем временем RT напоминает, что использование только щетки и пасты недостаточно — обязательно нужно чистить межзубные промежутки специальной нитью и межзубными ёршиками в дополнение к ирригатору. Также стоит обратить внимание на ополаскиватели для зубов, выбрать средства, которые не содержат агрессивных антисептиков, а включают природные компоненты.