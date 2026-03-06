Легенда НБА О’Нил встретился с самой высокой моделью мира из России

Лисина — экс- баскетболистка, чемпионка Европы 2007 года в составе сборной России. После завершения спортивной карьеры в 2014 году начала модельную деятельность. В 2017 году получила два рекорда Гиннесса: за самые длинные ноги (132,2 см) и за статус самой высокой модели.