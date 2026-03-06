Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легенда НБА О’Нил встретился с самой высокой моделью мира из России

Шакил О’Нил, рост которого составляет 216 см, встретился с российской моделью Екатериной Лисиной, которая носит титул самой высокой модели в мире.

Источник: Аргументы и факты

Знаменитый американский баскетболист Шакил О’Нил, рост которого составляет 216 см, встретился с российской моделью и бывшей баскетболисткой Екатериной Лисиной, которая носит титул самой высокой модели в мире (206 см).

В ролике, опубликованном Лисиной в социальных сетях, видно, как О’Нил по‑дружески обнимает девушку. При этом Лисина с улыбкой отмечает, что почувствовала силу объятий бывшего баскетболиста.

Лисина — экс- баскетболистка, чемпионка Европы 2007 года в составе сборной России. После завершения спортивной карьеры в 2014 году начала модельную деятельность. В 2017 году получила два рекорда Гиннесса: за самые длинные ноги (132,2 см) и за статус самой высокой модели.

О’Нил — четырехкратный чемпион НБА, 15‑кратный участник Матчей звезд и трехкратный MVP финалов НБА (2000−2002).