Легенда НБА О’Нил встретился с самой высокой моделью мира из России

Знаменитый американский баскетболист Шакил О’Нил, рост которого составляет 216 см, встретился с российской моделью и бывшей баскетболисткой Екатериной Лисиной, которая носит титул самой высокой модели в мире (206 см).
В ролике, опубликованном Лисиной в социальных сетях, видно, как О’Нил по‑дружески обнимает девушку. При этом Лисина с улыбкой отмечает, что почувствовала силу объятий бывшего баскетболиста.
Лисина — экс- баскетболистка, чемпионка Европы 2007 года в составе сборной России. После завершения спортивной карьеры в 2014 году начала модельную деятельность. В 2017 году получила два рекорда Гиннесса: за самые длинные ноги (132,2 см) и за статус самой высокой модели.
О’Нил — четырехкратный чемпион НБА, 15‑кратный участник Матчей звезд и трехкратный MVP финалов НБА (2000−2002).