Гастроэнтеролог назвала продукты с антимикробными свойствами

Ферментированные продукты являются натуральными пробиотиками.

Источник: Комсомольская правда

Ферментированные продукты не только улучшают работу ЖКТ, но и борются с бактериями в организме. Об этом сообщила изданию aif.ru врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

— Ферментированные продукты являются натуральными пробиотиками, и улучшают состояние микробиома кишечника и иммунитет. Также многие из них обладают антимикробными свойствами. Кроме квашеной капусты к ферментированным продуктам относятся соленые огурцы, домашний йогурт, капуста кимчи, — перечислила специалист.

Медик пояснила, что после ферментации биодоступность аскорбиновой кислоты возрастает. А полезные бактерии дополнительно обогащают продукт витаминами группы В, К и С.

При этом, хотя квашеная капуста действительно полезна, нет необходимости включать её в ежедневное меню. Для взрослого человека будет достаточно употреблять этот продукт два-три раза в неделю по 150 граммов, советует телеканал «Царьград».