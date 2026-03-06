Гастроэнтеролог назвала продукты с антимикробными свойствами

Ферментированные продукты не только улучшают работу ЖКТ, но и борются с бактериями в организме. Об этом сообщила изданию aif.ru врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова.
— Ферментированные продукты являются натуральными пробиотиками, и улучшают состояние микробиома кишечника и иммунитет. Также многие из них обладают антимикробными свойствами. Кроме квашеной капусты к ферментированным продуктам относятся соленые огурцы, домашний йогурт, капуста кимчи, — перечислила специалист.
Медик пояснила, что после ферментации биодоступность аскорбиновой кислоты возрастает. А полезные бактерии дополнительно обогащают продукт витаминами группы В, К и С.
При этом, хотя квашеная капуста действительно полезна, нет необходимости включать её в ежедневное меню. Для взрослого человека будет достаточно употреблять этот продукт два-три раза в неделю по 150 граммов, советует телеканал «Царьград».