Туристка из РФ рассказала об обстановке в ОАЭ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Обстановка в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах спокойная, паники у людей нет. Об этом рассказала ТАСС россиянка Элина Хаирова.
«Обстановка спокойная. Здесь летают самолеты, и мы видим, что это и пассажирские, и грузовые самолеты. В принципе, паники нет. Людей очень мало на улице в Абу-Даби», — сказала собеседница агентства.
Она рассказала, что когда начались обстрелы, вместе с семьей находилась на лайнере в Дубае, где они планировали провести пять дней.
«В первые два дня [у пассажиров лайнера] была необоснованная паника, люди не знали, к кому обращаться. Мы слышали [тревожные разговоры], но сами старались сохранять спокойствие, жили обычную жизнь — завтракали, ужинали, обедали, ходили в спортзал, смотрели представления. Верхняя палуба в первые два дня была закрыта, мы не могли выходить с корабля и не могли купаться, но все остальное — развлечения, еда, неограниченное количество напитков — было доступно, и это помогало отвлечься. Периодически, когда выходили на балкон своей каюты, слышали, как летают истребители, и что где-то вдалеке — взрывы, и, честно говоря, было страшно. Мы планировали пять дней отдыхать на лайнере, добраться на нем из Дубая в Абу-Даби, но каждый день капитан корабля докладывал, что поездка переносится. [Затем] портовые службы закрыли порт», — рассказала Хаирова.
Сейчас вместе с семьей девушка находится в Абу-Даби, куда они приехали на такси. Хаирова отметила, что вылет в Россию запланирован на 9 марта рейсом компании «Аэрофлот». «Сегодня нам прислали сообщение о том, что наш вылет состоится даже раньше на полчаса», — уточнила собеседница агентства.
При этом, по ее словам, знакомые семьи, которые планировали улететь рейсом другой авиакомпании, получили уведомление об отмене рейса.
О ситуации на Ближнем Востоке.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.
На момент начала конфликта на Ближнем Востоке отдыхали организованно 23,5 тыс. российских туристов, из них более 90% в ОАЭ. При этом общее число находящихся там граждан РФ гораздо больше, сообщал накануне министр экономического развития страны Максим Решетников.