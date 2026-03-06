Туристка из РФ рассказала об обстановке в ОАЭ

«В первые два дня [у пассажиров лайнера] была необоснованная паника, люди не знали, к кому обращаться. Мы слышали [тревожные разговоры], но сами старались сохранять спокойствие, жили обычную жизнь — завтракали, ужинали, обедали, ходили в спортзал, смотрели представления. Верхняя палуба в первые два дня была закрыта, мы не могли выходить с корабля и не могли купаться, но все остальное — развлечения, еда, неограниченное количество напитков — было доступно, и это помогало отвлечься. Периодически, когда выходили на балкон своей каюты, слышали, как летают истребители, и что где-то вдалеке — взрывы, и, честно говоря, было страшно. Мы планировали пять дней отдыхать на лайнере, добраться на нем из Дубая в Абу-Даби, но каждый день капитан корабля докладывал, что поездка переносится. [Затем] портовые службы закрыли порт», — рассказала Хаирова.