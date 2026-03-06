Нейрохирург рассказал о нетипичных симптомах поясничной грыжи

Грыжа позвоночника не всегда проявляется болью в месте локализации. Напротив, на поясничную грыжу, например, могут указывать необычные ощущение в стопе и пальцах, об этом заявил aif.ru нейрохирург Евгений Байков.
— Поясничная грыжа проявляется болью, которая концентрируется не только в спине. К боли почти всегда присоединяются дополнительные симптомы — онемение, жжение, мурашки в стопе или пальцах, или мышечная слабость, — отметил медик.
Иногда боль может ощущаться и внизу живота, имитируя почечную колику или аппендицит. Редко возможны и вегетативные проявления — сухость кожи или локальное выпадение волос на голени.
Любопытно, что частой причиной развития болей в спине является постоянная асимметричная нагрузка. Например, ношение рюкзака или ребенка на одном и том же плече. Причем последнее — одна из главных причин сколиоза и асимметрично развитой мускулатуры молодых мам, рассказала «Москва 24».