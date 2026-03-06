Ричмонд
Al Hadath: Компания Saudi Airlines частично возобновит полеты в Дубай с 7 марта

Перевозчик Saudi Airlines начнет выполнять рейсы в Дубай с 7 марта.

Источник: Комсомольская правда

Саудовская авиакомпания Saudi Airlines с 7 марта возобновляет авиасообщение с Дубаем. Информация об этом опубликована в официальном заявлении перевозчика, передает телеканал Al Hadath.

«Авиакомпания Saudi Airlines объявляет о частичном возобновлении полетов в Дубай и из него с субботы», — передает телеканал.

Напомним, что со 2 марта были разрешены частичные рейсы из аэропортов Дубая и Аль-Мактум.

В свою очередь туристов из РФ предупредили о новом виде мошенничества в аэропорту Дубая. Как рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, у русских путешественников прямо перед вылетом вырывают посадочные талоны и улетают по ним в Москву.

При этом, по данным портала SRF, в Дубае ожидается дефицит продуктов из-за осложнившейся логистики. В частности, отмечается возможное ограничение в импорте фруктов.

