Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под видом помощи Ирану

Народный фронт предупредил россиян о новой волне мошенничества под видом оказания помощи Ирану, сообщает пресс-служба движения.
Отмечается, что сборы «Все для Победы!» открыты в поддержку военнослужащих СВО, а также жителей новых и приграничных районов.
Как указал замруководителя исполкома движения Сергей Горбунов, Народный фронт не собирает деньги в криптовалюте или на личные банковские карты.
Ранее эксперты рассказали о популярных схемах обмана перед 8 Марта. В частности, одной из них являются фейковые сайты доставки цветов.