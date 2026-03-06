В России предрекли снижение цен на вторичное жилье

Стоимость вторичного жилья может снизиться в России уже в апреле, впрочем, серьезных скидок пока ожидать не стоит — речь идет о дисконте в 1,5−2%. Такой прогноз озвучил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» специалист в сфере финансов и бизнеса Дмитрий Трепольский.
«В апреле 2026 года мы прогнозируем стагнацию номинальных цен на вторичное жилье при фактическом снижении цен реальных сделок на 1,5−2%. Апрель — это месяц, когда экспозиция лотов традиционно обновляется, и на рынок выходят те, кто хочет продать жилье до начала летнего сезона отпусков», — считает эксперт.
Он объяснил снижение тем, что на вторичном рынке нет массовых льготных программ, а рыночные ставки пока остаются заградительными. По словам финансиста, наибольшее падение спроса ощутит жилой фонд 70−90-х годов.
Тем временем, на фоне роста цен на жилье, максимальный размер материнского капитала в 2027 году может превысить 1 млн рублей, передает RT. Эксперты считают, что такая возможность имеется в случае сохранения нынешних темпов повышения социальных выплат.