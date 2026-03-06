В России предрекли снижение цен на вторичное жилье

Стоимость вторичного жилья может снизиться в России уже в апреле, впрочем, серьезных скидок пока ожидать не стоит — речь идет о дисконте в 1,5−2%. Такой прогноз озвучил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» специалист в сфере финансов и бизнеса Дмитрий Трепольский.