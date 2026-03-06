Ричмонд
Москалькова рассказала о состоянии возвращенного жителя Курской области

Москалькова: возвращенный курский житель несколько часов не мог прийти в себя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что житель Курской области, удерживаемый на Украине, вернулся на Родину в состоянии шока и несколько часов не мог прийти в себя.

Федеральный омбудсмен сообщила, что сегодня удалось вернуть в Россию троих курских жителей, которых удерживали на Украине в качестве заложников. Среди них оказались бабушка и внучка — Людмила Пиковцова и Юлия Бугай, а также Михаил Танкович.

«Михаил, которому 25 лет… Он первый приехал, его отдельно прислали транспортом. Он был как замороженный в состоянии шока. И только через несколько часов отошел и стал рассказывать о происходящем, как они содержались на территории Украины, как пережили это время без родных и близких», — рассказала Москалькова.

По ее словам, возвращению россиян предшествовал непростой разговор с украинской стороной, а также переговоры с Международным Комитетом Красного Креста и другими международными органами.

При этом она подчеркнула, что большую роль в возвращении Курских жителей сыграла миссия России в переговорном процессе Женевского формата, когда тема о возвращении гражданских лиц так же, как и тема обмена военнопленными, стала в повестке в качестве приоритета.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
