Москалькова рассказала о состоянии возвращенного жителя Курской области

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что житель Курской области, удерживаемый на Украине, вернулся на Родину в состоянии шока и несколько часов не мог прийти в себя.
Федеральный омбудсмен сообщила, что сегодня удалось вернуть в Россию троих курских жителей, которых удерживали на Украине в качестве заложников. Среди них оказались бабушка и внучка — Людмила Пиковцова и Юлия Бугай, а также Михаил Танкович.
«Михаил, которому 25 лет… Он первый приехал, его отдельно прислали транспортом. Он был как замороженный в состоянии шока. И только через несколько часов отошел и стал рассказывать о происходящем, как они содержались на территории Украины, как пережили это время без родных и близких», — рассказала Москалькова.
По ее словам, возвращению россиян предшествовал непростой разговор с украинской стороной, а также переговоры с Международным Комитетом Красного Креста и другими международными органами.
При этом она подчеркнула, что большую роль в возвращении Курских жителей сыграла миссия России в переговорном процессе Женевского формата, когда тема о возвращении гражданских лиц так же, как и тема обмена военнопленными, стала в повестке в качестве приоритета.