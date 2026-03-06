Москалькова: более 20 россиян на Украине хотят воссоединиться с семьями в РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ей поступило более 20 обращений от россиян, находящихся на территории Украины. Российские граждане хотят воссоединиться с семьями в РФ.
«У нас сегодня имеются обращение более чем от 20 граждан, которые хотели бы воссоединиться. Как правило, это взрослые дети и пожилые родители, разобщенные сегодня закрытием границ», — сказала омбудсмен в интервью РИА Новости.
Москалькова добавила, что этот вопрос она обсудила в ходе своей встречи с представителями украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Белоруссии. Она отметила, что также были затронуты вопросы без вести пропавших и обмена посылками для военнопленных.
Ранее KP.RU сообщал, что 300 российских военных вернулись из украинского плена. В процессе их освобождения важную гуманитарную роль сыграли ОАЭ и США. Обмен состоялся в рамках соглашений, достигнутых на переговорах в Женеве.