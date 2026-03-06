Москалькова: более 20 россиян на Украине хотят воссоединиться с семьями в РФ

Москалькова добавила, что этот вопрос она обсудила в ходе своей встречи с представителями украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Белоруссии. Она отметила, что также были затронуты вопросы без вести пропавших и обмена посылками для военнопленных.