Москалькова: более 20 россиян на Украине хотят воссоединиться с семьями в РФ

Москалькова обсудила с омбудсменом Украины воссоединение семей.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ей поступило более 20 обращений от россиян, находящихся на территории Украины. Российские граждане хотят воссоединиться с семьями в РФ.

«У нас сегодня имеются обращение более чем от 20 граждан, которые хотели бы воссоединиться. Как правило, это взрослые дети и пожилые родители, разобщенные сегодня закрытием границ», — сказала омбудсмен в интервью РИА Новости.

Москалькова добавила, что этот вопрос она обсудила в ходе своей встречи с представителями украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Белоруссии. Она отметила, что также были затронуты вопросы без вести пропавших и обмена посылками для военнопленных.

Ранее KP.RU сообщал, что 300 российских военных вернулись из украинского плена. В процессе их освобождения важную гуманитарную роль сыграли ОАЭ и США. Обмен состоялся в рамках соглашений, достигнутых на переговорах в Женеве.

