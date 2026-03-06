Во «Флориде» намерены продлить контракт с хоккеистом Бобровским

Бобровскому 37 лет, он выступает за «Флориду» с 2019 года. В составе команды россиянин выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025) и один раз дошел до финала турнира (2023), в котором клуб уступил «Вегасу» (1−4). До этого в НХЛ голкипер защищал цвета «Филадельфии» (2010−2012) и «Коламбуса» (2012−2019). Дважды он признавался лучшим вратарем по итогам регулярного чемпионата НХЛ (2013, 2017). В России он играл за новокузнецкий «Металлург» и петербургский СКА.