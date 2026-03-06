Во «Флориде» намерены продлить контракт с хоккеистом Бобровским

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» намерено подписать новый контракт с российским вратарем Сергеем Бобровским. Об этом сообщил журналист Пьер Лебрюн на своей странице в X.
Ранее журналист Кевин Уикс сообщил, что «Эдмонтон» провел переговоры с окружением Бобровского относительно возможного обмена. Дедлайн для совершения сделок закрылся в 23:00 мск в пятницу. Контракт россиянина с «Флоридой» рассчитан до конца нынешнего сезона.
«В настоящее время “Пантерз” сосредоточены на попытке продлить контракт с Сергеем Бобровским», — написал Лебрюн.
Бобровскому 37 лет, он выступает за «Флориду» с 2019 года. В составе команды россиянин выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025) и один раз дошел до финала турнира (2023), в котором клуб уступил «Вегасу» (1−4). До этого в НХЛ голкипер защищал цвета «Филадельфии» (2010−2012) и «Коламбуса» (2012−2019). Дважды он признавался лучшим вратарем по итогам регулярного чемпионата НХЛ (2013, 2017). В России он играл за новокузнецкий «Металлург» и петербургский СКА.
Вместе со сборной России Бобровский стал победителем чемпионата мира (2014). Также он становился серебряным (2015) и бронзовым (2016) призером турнира.