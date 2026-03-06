Финляндия исключает возможность возобновления сотрудничества с Россией: подробности

Как пояснили в ведомстве, чтобы избежать потери квалификации персонала, сотрудников таможни «перебрасывали» на другие участки. Их направляли в командировки к партнерам или в порты южного и западного побережий, поскольку закрытие границы с Россией привело к увеличению объемов работы именно на этих направлениях.