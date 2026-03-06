Финские таможенные органы не ожидают скорого возобновления работы пунктов пропуска на границе с РФ. В связи с отсутствием перспектив открытия переходов Главное таможенное управление Финляндии анонсировало планы по сокращению персонала.
В ведомстве пояснили, что с декабря 2023 года большинство КПП на границе с Россией закрыты, это парализовало работу таможни. Исключением стали только два пункта: Вайниккала и Ниирала.
Как пояснили в ведомстве, чтобы избежать потери квалификации персонала, сотрудников таможни «перебрасывали» на другие участки. Их направляли в командировки к партнерам или в порты южного и западного побережий, поскольку закрытие границы с Россией привело к увеличению объемов работы именно на этих направлениях.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема отмечал, что Финляндия переживает экономический шок после закрытия границы с РФ.
По информации российского МИД, Хельсинки продолжает придерживаться антироссийского курса.