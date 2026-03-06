Названы лучшие продукты для здоровья кишечника

Правильное питание — залог здорового кишечника. Чтобы снизить риск запоров, рекомендуется пить больше воды и завтракать овсянкой. Об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Анастасия Гостроус.
— Чтобы кишечник работал ритмично, ему необходимы три ключевых компонента: клетчатка, достаточное количество воды и полезные бактерии. Одними из главных продуктов для нормализации стула являются овсяные отруби и цельнозерновые каши, — отметила доктор.
Врач добавила, что полезными для кишечника также считаются сухофрукты, прежде всего чернослив и инжир. Не меньше пользы принесут свежий однодневный кефир и натуральные йогурты без сахара.
Кроме того, для нормальной работы кишечника взрослому человеку в сутки необходимо порядка 25−30 граммов клетчатки. Лучше этим правилом не пренебрегать, так как пищевые волокна — основа здорового питания, передает телеканал «Царьград».
