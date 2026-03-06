Ричмонд
Врач перечислил признаки передозировки витаминами

Выпадение волос и нарушение зрения могут быть симптомами передозировки витаминами.

Источник: Комсомольская правда

Передозировка витаминами не менее вредна, чем дефицит питательных веществ. Об этом предупредил в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач Денис Борозденко.

— Симптомы длительной передозировки витаминами наступают постепенно и могут долго время быть незамеченными человеком. Для витаминов А и Е — это сухость кожи, выпадение волос. Кроме того, часто могут наблюдаться снижение зрения, кровотечения десен, проблемы с щитовидной железой, — сказал медик.

Он добавил, что симптомы передозировки для витаминов группы В — это мышечная слабость, чувство покалывания в конечностях, изжога, нарушения зрения.

Чтобы избежать негативных последствий, витаминные комплексы можно заменить натуральными продуктами, рассказал 360.ru. Так, например, семена, зерна и бобовые в пророщенном виде содержат большое количество витаминов групп С, Е и В.

Телеканал «Царьград» напоминает, что в России обновлены правила назначения биологически активных добавок к пище. Теперь врачи и фельдшеры могут назначать зарегистрированные БАДы при наличии показаний, внося в документацию пациента подробности о препарате.