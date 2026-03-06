Ричмонд
Врач поставил точку в вопросе о ежедневной норме воды

Эндокринолог Поляков призвал выпивать ежедневно не менее 1 литра воды.

Источник: Комсомольская правда

Чистая вода необходима для здоровья всего организма, однако, важно пить воду правильно — небольшими порциями на протяжении всего дня. Такой совет озвучил в разговоре с aif.ru врач-эндокринолог Антон Поляков.

— Людям с серьезными нарушениями функции почек, например, с выраженной почечной недостаточностью, иногда может потребоваться сократить потребление воды до 1 литра в день. Однако меньше этого количества пить точно не рекомендуется, — сказал специалист.

Доктор подчеркнул, что пить воду следует порциями по 150−200 мл за раз, не торопясь, маленькими глотками.

Кстати, газированная вода способна увлажнять организм так же эффективно, как и обычная питьевая вода, при условии, что это чистый продукт без добавок. Это особенно актуально для людей, которым сложно пить достаточное количество обычной воды, передает 360.ru.