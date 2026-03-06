Россиянки назвали самый ожидаемый подарок на 8 марта

Цветы остаются обязательным атрибутом 8 марта в России — как оказалось, букет желают получить почти 40% жительниц страны. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».
— Многие мужчины оставляют приготовления на канун праздника или непосредственно 8 Марта, поскольку одним из самых распространенных подарков остаются цветы — их ожидают получить 37% женщин, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что одними цветами мужчины, скорее всего, не ограничатся — более трети опрошенных мужчин готовы отдать за подарок от 15 тысяч рублей. Каждый третий закладывают сумму в 10 тысяч рублей, а каждый пятый — 5 тысяч рублей.
Напомним, что 8 марта 2026 года приходится на воскресенье, и по правилам переноса выходных понедельник, 9 марта, тоже становится нерабочим. Если сотрудник получает оклад, короткая неделя из-за праздника никак не влияет на размер заработной платы, рассказал RT.