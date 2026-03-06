В Австралии полиция проигнорировала жалобу девушки, позже сожжённой экс-супругом

В апреле 2021 года бывший муж австралийки, американец Брайан Эрл Джонстон, напал на неё у собственного дома. Он нанёс женщине множественные ножевые ранения, облил её бензином и поджёг. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью ожоги и скончалась. Экс-морпех США признал вину и был приговорён к пожизненному заключению. Однако теперь под следствием оказались и полицейские, которые могли бы предотвратить трагедию.