Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австралии полиция проигнорировала жалобу девушки, позже сожжённой экс-супругом

В Австралии полицейские отказались регистрировать обращение девушки, которая вскоре стала жертвой жестокого убийства. Как сообщает news.com.au, речь идёт о 27-летней Келли Уилкинсон из Голд-Коста.

Источник: Life.ru

В апреле 2021 года бывший муж австралийки, американец Брайан Эрл Джонстон, напал на неё у собственного дома. Он нанёс женщине множественные ножевые ранения, облил её бензином и поджёг. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью ожоги и скончалась. Экс-морпех США признал вину и был приговорён к пожизненному заключению. Однако теперь под следствием оказались и полицейские, которые могли бы предотвратить трагедию.

Как рассказала в суде сестра погибшей, 11 апреля, за девять дней до убийства, Келли вместе с ней пришла в полицейский участок, чтобы подать заявление о домашнем насилии. Однако сотрудник за стойкой посоветовал ей «успокоиться» и «дать Брайану передышку». Расстроенная женщина вернулась к машине и пересказала разговор сестре, а затем обзвонила родственников, делясь произошедшим.

Адвокат семьи Митч Ролингс заявил, что это была уже «третья упущенная возможность» полиции вмешаться. В итоге двое офицеров понесли наказание за ненадлежащее реагирование на жалобы Уилкинсон. Среди них оказался и старший детектив, который ранее отпустил Джонстона под залог после предъявления ему обвинений по четырём пунктам в изнасиловании.

Ранее первый Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы Руслана Тимофеева, признанного виновным в дезертирстве и убийстве полицейского в Кингисеппе (Ленобласть) в апреле 2025 года. Суд постановил также взыскать с Тимофеева 5 млн рублей в пользу матери погибшего полицейского в качестве моральной компенсации. Преступление произошло в апреле 2025 года в городе Кингисепп, когда сотрудник полиции пытался задержать фигуранта. Тимофеев был признан виновным по совокупности преступлений — дезертирству и убийству.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше