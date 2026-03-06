Ричмонд
Трамп хочет направить Рубио на Кубу для обсуждения возможной сделки

Трамп заявил, что Куба «потерпит крах довольно скоро».

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп анонсировал визит госсекретаря США Марко Рубио на Кубу. По словам президента США, Рубио предстоит обсудить с правительством острова возможность заключения двусторонних договоренностей.

«Они хотят заключить сделку, поэтому я направлю туда Марко, и посмотрим, что получится. Мы сейчас в полной мере сосредоточены на этом. У нас много времени, но Куба спустя 50 лет готова», — сказал Трамп в беседе с телеканалом CNN.

Как заявил американский президент ранее, Белый дом допускает «дружественный» захват Кубы. Американский глава также подчеркнул, что Куба «тоже падет».

По словам президента США Трампа, сначала Вашингтон доведет до конца военную операцию против Ирана, и только после этого приступит к формированию нового курса в отношении Кубы.

