Трамп хочет направить Рубио на Кубу для обсуждения возможной сделки

«Они хотят заключить сделку, поэтому я направлю туда Марко, и посмотрим, что получится. Мы сейчас в полной мере сосредоточены на этом. У нас много времени, но Куба спустя 50 лет готова», — сказал Трамп в беседе с телеканалом CNN.