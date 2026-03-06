Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стилист перечислил модные антитренды наступившей весны

Стилист Ловец назвал модными антитрендами кислотные цвета и фольгированные ткани.

Источник: Комсомольская правда

Натуральность и естественность становится трендом наступившей весны, в то время, как кислотные цвета и футуристичные дизайны уже не выглядят модными. Об этом в беседе с «РИАМО» заявил стилист Алексей Ловец.

— Смело убираем на дальнюю полку вещи из тотального металлика и фольгированных тканей, туда же отправляются вещи кричащих кислотных неоновых оттенков, особенно токсично-зеленого, — сказал специалист.

Стилист уточнил, что на смену яркости пришли сложные, глубокие природные тона, в моде — естественность и анатомический крой вещей.

Ранее Life.ru передал, что строгая геометрия в стрижках также уходит в прошлое, уступая место мягкости и локонам. Сейчас на пике моды многослойные решения — такие формы создают объём на голове, делают образ привлекательным, формируют яркий стиль.