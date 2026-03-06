Стилист перечислил модные антитренды наступившей весны

Натуральность и естественность становится трендом наступившей весны, в то время, как кислотные цвета и футуристичные дизайны уже не выглядят модными. Об этом в беседе с «РИАМО» заявил стилист Алексей Ловец.
— Смело убираем на дальнюю полку вещи из тотального металлика и фольгированных тканей, туда же отправляются вещи кричащих кислотных неоновых оттенков, особенно токсично-зеленого, — сказал специалист.
Стилист уточнил, что на смену яркости пришли сложные, глубокие природные тона, в моде — естественность и анатомический крой вещей.
Ранее Life.ru передал, что строгая геометрия в стрижках также уходит в прошлое, уступая место мягкости и локонам. Сейчас на пике моды многослойные решения — такие формы создают объём на голове, делают образ привлекательным, формируют яркий стиль.