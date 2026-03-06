В ГД предложили вносить данные о беременных только с письменного согласия

Кроме того, депутат предлагает закрепить запрет на немедицинское использование данных из регистра для каких-либо целей, не связанных с оказанием медицинской помощи и ведением статистики. По ее мнению, необходимо обеспечить гарантии того, что эти данные не будут передаваться работодателям, в органы опеки, правоохранительные органы или иные структуры без добровольного информированного согласия самой женщины, за исключением случаев, прямо предусмотренных федеральным законом, в том числе с перечислением этих исключений.